СМИ рассказали о предложенных Трампу вариантах применения силы против Сирии 

Президенту США Дональду Трампу на прошлой неделе на рассмотрение предлагали три варианта применения силы против Дамаска, пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники. Все три варианта представлял глава Пентагона Джеймс Мэттис.
Первый вариант, как пишет издание, считался наиболее умеренным. Он предполагал, что удары будут нанесены только по тем объектам в Сирии, которые, по данным американских военных, имеют отношение к химическому оружию. Во втором варианте список целей был расширен за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий вариант был самым жестким и включал вероятное поражение российских ПВО в Сирии. Его целью было полностью сломить обороноспособность армии Сирии, но не затрагивать правительственные объекты.
Как утверждают источники СМИ, Трамп изначально был настроен на наиболее жесткий вариант. Однако Мэттис призывал его к сдержанности. В итоге был утвержден гибридный план.
Ракетный удар по объектам в Сирии был нанесен в ночь на субботу, 14 апреля. Стрельбу вели самолеты и корабли США, Великобритании и Франции.