СМИ рассказали о предложенных Трампу вариантах применения силы против Сирии

Первый вариант, как пишет издание, считался наиболее умеренным. Он предполагал, что удары будут нанесены только по тем объектам в Сирии , которые, по данным американских военных, имеют отношение к химическому оружию. Во втором варианте список целей был расширен за счет пунктов командования и исследовательских центров военного назначения. Третий вариант был самым жестким и включал вероятное поражение российских ПВО в Сирии. Его целью было полностью сломить обороноспособность армии Сирии, но не затрагивать правительственные объекты.

Как утверждают источники СМИ, Трамп изначально был настроен на наиболее жесткий вариант. Однако Мэттис призывал его к сдержанности. В итоге был утвержден гибридный план.