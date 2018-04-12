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Небензя: угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН
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Небензя: угроза применения силы в Сирии нарушает устав ООН 

Газета.Ru 12 апреля 2018
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Это явное нарушение Устава ООН: угроза международному миру и безопасности является нарушением Устава ООН. Мы крайне обеспокоены ситуацией и опасной эскалацией. Мы надеемся, что точка невозврата не будет пройдена, что США и их союзники воздержатся от военных действий против суверенного государства", — сказал Небензя.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп пока не принял решение об ударе по Сирии.
Накануне Трамп призвал Россию готовиться к тому, что США нанесут ракетный удар по Сирии в ответ на якобы химическую атаку в сирийской Думе.
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