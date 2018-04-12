Порошенко рассчитывает на расширение военной помощи США для Украины

Ранее администрация США одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Киев рассчитывает получить оружие от США в 2018 году.

"Решение о предоставлении оборонительного летального вооружения Украины — я благодарен США", — сказал Порошенко на XI киевском форуме по безопасности, выразив уверенность, что такая помощь «должна быть расширена».

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений. Замглавы МИД РФ Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Россия обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.