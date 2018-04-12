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Порошенко обнаружил у России «ахиллесову пяту»
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Порошенко инициировал выход Украины из СНГ

Порошенко обнаружил у России «ахиллесову пяту» 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Газета.Ru
Президент Украины Петр Порошенко назвал «ахиллесовой пятой» России ее «агрессию» против Киева. Об этом он сказал в ходе XI Киевского форума по безопасности, выдержки из его речи публикуются на его странице в твиттере.
"Ахиллесовой пятой" России является именно ее агрессия против Украины. Ни Кремль, ни [президент России Владимир] Путин, безусловно, не ожидали такого результата. Путь к победе в этой войне против московского агрессора проходит через нашу победу в Украине", — заявил Порошенко.
Украинский президент также вновь приветствовал санкции США против российских бизнесменов и чиновников. По его словам, деньги, которые бизнесмены потеряли после введения санкций, «никогда не будут потрачены на смертоносные ракеты».
Ранее Порошенко заявил, что Россия пытается сместить эпицентр «гибридной войны» в сердце Украины.
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