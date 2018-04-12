Китай обеспокоен эскалацией конфликта в Сирии

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД КНР.

Китай весьма озабочен потенциальной возможностью эскалации конфликта в Сирии ", — заявил в общении с журналистами официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.

США. По словам дипломата, Пекин внимательно следит за ситуацией в регионе и находится в постоянном контакте с Россией

"Несколько дней назад член Госсовета КНР , министр иностранных дел Ван И встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. В ходе встречи они обменялись мнениями о положении дел в этой стране, — подчеркнул он и добавил. — Китай всегда выступал за мирное разрешение конфликта и против запугивания в отношениях между странами".

Напомним, что ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.

В минувший понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в применении боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума

Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав в своем Twitter воинственное заявление.

"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»!" — написал американский лидер.