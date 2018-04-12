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Китай обеспокоен эскалацией конфликта в Сирии
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Китай обеспокоен эскалацией конфликта в Сирии 

Российская Газета 1 час назад
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД КНР.
"Китай весьма озабочен потенциальной возможностью эскалации конфликта в Сирии", — заявил в общении с журналистами официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Гэн Шуан.
По словам дипломата, Пекин внимательно следит за ситуацией в регионе и находится в постоянном контакте с Россией и США.
"Несколько дней назад член Госсовета КНР, министр иностранных дел Ван И встретился с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем. В ходе встречи они обменялись мнениями о положении дел в этой стране, — подчеркнул он и добавил. — Китай всегда выступал за мирное разрешение конфликта и против запугивания в отношениях между странами".
Напомним, что ситуация вокруг Сирии продолжает оставаться напряженной. Некоторые аналитики отмечают, что операция стран Запада против САР может быть отложена на неопределенный период, но не отменена.
В минувший понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против сирийских властей. Политик обвинил официальный Дамаск в применении боевых отравляющих веществ в населенном пункте Дума.
Глава Белого дома тогда обещал принять решение о действиях против САР в течение 24 или 48 часов. В среду Трамп подтвердил скорое нанесение удара по Сирии, опубликовав в своем Twitter воинственное заявление.
"Россия обещает сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они прилетят, такие красивые, новые и «умные»!" — написал американский лидер.
Вместе с тем спустя несколько минут после этого Трамп выступил в противоположном ключе, предложив Москве остановить гонку вооружений и наладить отношения.
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