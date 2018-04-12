Уволенный экс-глава ФБР сравнил Трампа с «боссом мафии»?

В американских СМИ появились заголовки, в которых говорится, что бывший глава ФБР Джеймс Коми сравнил президента США Дональда Трампа с «боссом мафии». Якобы он заявил это в интервью американскому ABC , которое выйдет в эфир в воскресенье.

Источники внутри телеканала рассказали агентству Axios, что заявления Коми «шокируют президента США и его команду». Как утверждается, экс-глава ФБР рассказал «о том, о чем еще не говорил», и это «придаст веса обвинениям в отношении Трампа». Пока телеканал публикует лишь короткий тизер. В нем ведущий Джордж Стефанопулос задает Джеймсу Коми вопросы, но кадр обрывается как раз когда тот готовится отвечать. При этом сами Коми в превью не произносит того, что приписывают ему журналисты — озвучиваются только вопросы Стефанопулоса.

«Вам странно сидеть и сравнивать президента США с боссом мафии?» «Знаете ли вы что-то, о чем еще не говорили, но что может навредить президенту Трампу?» «А что ответить тем, кто считает, что вы должны были поставить Хиллари Клинтон перед судом присяжных?» «Препятствовал ли президент Трамп правосудию? Нужно ли подвергнуть его импичменту?»

Экс-глава ФБР был уволен Трампом в прошлом году. Интервью ABC станет частью пресс-тура Джеймса Коми, приуроченного к скорому выходу его книги «Высшая верность: правда, ложь и лидерство».