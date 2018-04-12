Ещё
Уволенный экс-глава ФБР сравнил Трампа с «боссом мафии»?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Уволенный экс-глава ФБР сравнил Трампа с «боссом мафии»? 

BFM.RU 31 минуту назад
В американских СМИ появились заголовки, в которых говорится, что бывший глава ФБР Джеймс Коми сравнил президента США Дональда Трампа с «боссом мафии». Якобы он заявил это в интервью американскому ABC, которое выйдет в эфир в воскресенье.
Источники внутри телеканала рассказали агентству Axios, что заявления Коми «шокируют президента США и его команду». Как утверждается, экс-глава ФБР рассказал «о том, о чем еще не говорил», и это «придаст веса обвинениям в отношении Трампа». Пока телеканал публикует лишь короткий тизер. В нем ведущий Джордж Стефанопулос задает Джеймсу Коми вопросы, но кадр обрывается как раз когда тот готовится отвечать. При этом сами Коми в превью не произносит того, что приписывают ему журналисты — озвучиваются только вопросы Стефанопулоса.
«Вам странно сидеть и сравнивать президента США с боссом мафии?» «Знаете ли вы что-то, о чем еще не говорили, но что может навредить президенту Трампу?» «А что ответить тем, кто считает, что вы должны были поставить Хиллари Клинтон перед судом присяжных?» «Препятствовал ли президент Трамп правосудию? Нужно ли подвергнуть его импичменту?»
Экс-глава ФБР был уволен Трампом в прошлом году. Интервью ABC станет частью пресс-тура Джеймса Коми, приуроченного к скорому выходу его книги «Высшая верность: правда, ложь и лидерство».
BFM.RU: последние новости
Трамп рассматривает несколько вариантов действий в Сирии Трамп о готовящемся ракетном ударе по Сирии: «Готовься, Россия, они прилетят» Трамп назвал расследование Мюллера причиной плохих отношений с Россией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Трамп стал жертвой перевода136
Экс-президент США дал разумный совет Трампу225
«Русские женщины достаются арабам бесплатно»23
Рубль начал утро с очередного падения106
Новый премьер-министр вступит в должность 8 мая168
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
01:00
Собянин заявил о более устойчивой экономике Москвы
Новости Москвы
01:07
Собянин выступил против жилой застройки вдали от МКАД
Новости Москвы Недвижимость
20:54
«Умный счетчик» запустят в 2018 году.
Новости Москвы
01:00
До Химок пустят скоростной водный маршрут
Новости Москвы
00:31
На Весеннем фестивале будет рекордное число тюльпанов
Новости Москвы
01:00
«Тройку» будут принимать в Петербурге
Новости Москвы
00:19
Тулеев попросил прокуратуру защитить его честь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение