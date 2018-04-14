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США нанесли ракетные удары по Сирии. ОНЛАЙН
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США нанесли ракетные удары по Сирии. ОНЛАЙН 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: ИноСМИ
06:22 В Сирии рассказали о сбитых ракетах США. Телеканал Al Jazeera со ссылками на сирийское гостелевидение сообщает, что силы ПРО Сирии активно противодействовали ракетным ударам — ракеты, нацеленные на город Хомс и его окрестности, были сбиты. Власти Сирии заранее эвакуировали персонал и технику из районов, по которым Вашингтон и его союзники нанесли удары, сообщил телеканал Al Arabiya.
06:14 Сирия обстреляна в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее, заявила официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова. «Сначала на сирийском народе испробовали „арабскую весну“, потом ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ), сейчас американские умные ракеты. По столице суверенного государства, много лет пытающегося выжить в условиях террористической агрессии, нанесён удар», — написала она в Facebook.
06:09 Пентагон: при выборе целей в Сирии США хотели избежать вовлечения российских военных. Об этом заявил журналистам глава комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд. «Мы специально определили эти цели, чтобы минимизировать риск вовлечения российских сил», — сказал он.
06:05 Министр обороны США Джеймс Мэттис: удар по Сирии был вдвое мощнее прошлогоднего. По его словам, использовалось в два раза больше ресурсов, чем при аналогичном ударе после обвинений в применении химоружия в Хан-Шейхуне.
06:00 Посол РФ в США: действия Великобритании, Франции и США в Сирии не останутся без последствий. Вся ответственность за авиаудары лежит на трёх странах, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.
05:45 Западная коалиция нанесла авиаудары по Сирии. Агентство САНА сообщило, что сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска. Источник РИА Новости, в свою очередь, рассказал о перехвате 20 ракет.
Говорит Москва: последние новости
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