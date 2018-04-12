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А мне нравится твиттерная война
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А мне нравится твиттерная война 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Трамп: «Готовьтесь, русские! К вам летят наши умные ракеты!»
Русские: «А пошёл ты! Ракеты точно умнее тебя!»
Трамп: «Пиу! Пиу! Пиу!»
Русские: «Бах! Бах! Бах! Сбили!»
Трамп: «Получай, животное-Асад которого поддерживает злодей-Путин! Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу! Триста раз пиу!»
Русские: «Бах-бах-бах-бах-ой-бах-бах-ой-ой!»
Трамп: «Ахахахаха!»
Асад: «Ой!»
Русские «БУМ! БУМ! БУМ!»
Дональд Кук: «Эй! Вы чего! Я же не в Твиттере, я в Средиземном море!»
Русские: «Ну извиняй, братан, мы как-то увлеклись…»
Трамп: «Пиу-бах-пиу-пиу-бах!»
Русские: «Бах-бах-пиу!»
Дональд Кук: «Буль…»
Асад: «Эй, кто побеждает? У меня интернет отключили!»
Трамп и Русские: «Не влезай!»
Асад: «Собственно говоря, а действительно, что я лезу-то…»
Трамп: «Пиу!»
Русские: «Бах!»
Администрация твиттера:
«Аккаунты Трамп и Русские заблокированы. Аккаунт Асад…»
Асад: «Я-то че…?»
Тишина.
Все стороны расходятся с чувством полнейшего удовлетворения и одержанной победы. Асад пожимает плечами и тоже уходит.
Посреди Средиземного моря дрейфуют спасательные плотики «Кука».
Я, в общем, за твиттерные войны. Ну, по возможности.
Источник: Блог Сергея Лукъяненко
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