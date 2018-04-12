СМИ: США откроют посольство в Северной Корее 

По некоторой информации, данный вопрос в настоящий момент прорабатывается администрацией Дональда Трампа. Кроме того, американские власти могут пойти на оказание северокорейской стороне гуманитарной помощи. Действия Вашингтона обусловлены стремлением американцев убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы.
Не исключено, что США и КНДР могут выйти на обозначенные выше договоренности по итогам переговоров на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном. По некоторой информации, Трамп и Ким Чен Ын могут встретиться уже в мае или июне текущего года.