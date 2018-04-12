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Картер призвал Трампа отказаться от войны и ядерных ударов
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Картер призвал Трампа отказаться от войны и ядерных ударов 

Газета.Ru 13 минут назад
Фото: Газета.Ru
Экс-президент США Джимми Картер заявил, что нынешний глава государства Дональд Трамп должен любой ценой избегать военных действий и ядерных ударов. Об этом сообщает Associated Press.
"Молюсь за то, что ему (Трампу. — "Газета.Ru") удастся сохранить нашу стране в мире и что он не будет преувеличивать или усугублять проблемы, которые исходят от Северной Кореи, из России или Сирии", — сказал Картер.
По словам бывшего президента, Трамп должен понимать, что любой обмен ядерными ударами приведет к катастрофе для человечества.
Накануне американский президент заявил, что США готовы направить свои «умные ракет» на Сирию.
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