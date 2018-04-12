Картер призвал Трампа отказаться от войны и ядерных ударов

"Молюсь за то, что ему (Трампу. — "Газета.Ru" ) удастся сохранить нашу стране в мире и что он не будет преувеличивать или усугублять проблемы, которые исходят от Северной Кореи , из России или Сирии ", — сказал Картер.

По словам бывшего президента, Трамп должен понимать, что любой обмен ядерными ударами приведет к катастрофе для человечества.

Накануне американский президент заявил, что США готовы направить свои «умные ракет» на Сирию.