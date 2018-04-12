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Вашингтон определил Россию в «злодеи»
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Вашингтон определил Россию в «злодеи» 

Карельские вести 12 минут назад
Фото: Карельские вести
А Госдеп заявил, что «мягкой политики» в отношении Москвы больше не будет
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что власти России должны помочь Вашингтону определить, является ли Москва другом США или нет. Тем временем кандидат в госсекретари США пригрозил, что «мягкости» в отношении России больше не будет.
«Мы думаем, что русские зарекомендовали себя как злодеи. Надеемся, что это изменится», — заявила она, отвечая на вопрос том, считает ли Белый дом Россию врагом. Она добавила, что Москва сама должна сыграть роль и определить, кем она приходится Вашингтону.
Чуть ранее кандидат в госсекретари США Майк Помпео в ходе своего выступления заявил, что Вашингтон больше не позволит себе «мягкой политики» в отношении Москвы. Также он отметил, что нынешняя России является «угрозой» для США.
Накануне президент США Дональд Трамп в своем Twitter сделал резкое заявление в адрес России. Он призвал Москву готовиться сбивать в Сирии «умные» американские ракеты, которыми США намерены бомбить Сирию.
Ожидается, что США и их союзники могут нанести удар по Сирии в ближайшие дни. СМИ сообщали, что Трамп якобы принял решение устроить мощную бомбардировку, которая будет продолжаться более суток.
На этом фоне из российской базы в сирийском Тартусе вышли все корабли.
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