США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия 

США готовы потратить два миллиарда долларов на разработку управляемых ракет.
Соединенные Штаты Америки планируют выделить $2 млрд на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий.
«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия», — приводит RT выдержку из документа, опубликованного управлением по работе с подрядными организациями армии США.
Отмечается, что радиус его действия увеличится и расширится зона действия средств ПВО.
Соглашение с будущим подрядчиком будет рассчитано на 10 лет.