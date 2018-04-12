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США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия
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Сирия отбивалась от атаки "Буками"

США выделят $2 млрд на разработку управляемого ракетного оружия 

ТК «Звезда» 12 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
США готовы потратить два миллиарда долларов на разработку управляемых ракет.
Соединенные Штаты Америки планируют выделить $2 млрд на «разработку и доработку технологий производства управляемых ракет», а также авиационных технологий.
«Работы по настоящему подряду включают разработку технологий, которые позволили бы усовершенствовать все процессы, связанные с применением управляемого ракетного оружия», — приводит RT выдержку из документа, опубликованного управлением по работе с подрядными организациями армии США.
Отмечается, что радиус его действия увеличится и расширится зона действия средств ПВО.
Соглашение с будущим подрядчиком будет рассчитано на 10 лет.
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