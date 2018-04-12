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Джабаров выразил надежду, что заявления Трампа не приведут к конфликту РФ с США
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Джабаров выразил надежду, что заявления Трампа не приведут к конфликту РФ с США 

Авторадио 24 минуты назад
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров выразил надежду, что заявления президента США Дональда Трампа о вероятном нанесении ракетного удара США по Сирии не приведут к конфликту между Россией и штатами. По мнению сенатора, повод для нанесения удара является выдуманным и, по сути, «срежиссированной фальшивкой». Накануне Трамп в своем Twitter заявил, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии. Спустя 40 минут после первого американский президент опубликовал второй твит, написанный в примирительном ключе. Владимир Путин на это заявил, что здравый смысл восторжествует. Трамп пока не принял решения по Сирии ни по способу ответа, ни по времени, заявили в Белом доме.
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