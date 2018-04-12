Лондон отдал приказ направить подлодки с «Томагавками» к побережью Сирии 

По сведениям британских СМИ, военное руководство страны получило приказ выдвинуть вооружённые «Томагавками» подводные лодки на позиции, с которых Сирия будет в пределах досягаемости ракет. Однако отмечается, что, несмотря на напряжённость ситуации, парламентарии не отзываются с пасхальных каникул. Из этого следует, что удар по Сирии британцами может быть нанесён без консультаций с парламентом. Ранее президент США Дональд Трамп посоветовал России подготовиться к американской ракетной атаке по Сирии.