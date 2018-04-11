Ещё
В Совфеде спрогнозировали, каким может быть ответ на удар США по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Совфеде спрогнозировали, каким может быть ответ на удар США по Сирии 

РИА Новости 14 часов назад
Фото: © РИА Новости / Борис Милованов
РИА НОВОСТИ. РФ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ ЕЕ ВОЕННЫМ ПРИ АТАКЕ США НА САР МОЖЕТ ЗАДЕЙСТВОВАТЬ СИЛЫ ПВО ФЛОТА, С-300, С-400 И «ПАНЦИРЬ» — ЗАМПРЕД КОМИТЕТА СФ ПО ОБОРОНЕ
РИА Новости: последние новости
Экс-советник госдепа: США и Россия смогут избежать столкновений в Сирии Посольство Израиля не комментирует данные об авиаударе по базе в Сирии США задержали гражданина Болгарии за попытку экспорта запчастей в Сирию
 Ещё 26 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликованы итоги расследования по делу Скрипаля56
Боевые корабли РФ покинули сирийский Тартус389
«РФ понесет от американцев большой ущерб»556
США рассказали о возможности удара по военным РФ105
В США передумали вводить санкций против России23
Видео
01:19
ЮНЕСКО вернется в Крым
Политика
05:26
Медведев попрощался с депутатами
Политика Статьи
01:01
Битва за Сирию: чем будут воевать Россия и США
Армия Оружие
00:55
Москва и Вашингтон начали диалог по Сирии
Политика
01:01
Мэй готова ударить по Сирии
В мире
05:24
Путин прокомментировал мировую обстановку
Политика
00:55
Из-за твитов Трампа созван СБ ООН
В мире
02:35
Дочку спасателя из Кемерово затравили в школе
Общество Происшествия
Заявления России о новом оружии встревожили США
Армия Оружие
01:11
Глава Пентагона своим заявлением поднял курс рубля
Рынки Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение