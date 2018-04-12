Помпео: много работы предстоит проделать для саммита США и КНДР 

ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Организация встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына потребует еще много дипломатической работы. Об этом говорится в распространенном в среду Белым домом тексте выступления на слушаниях в Конгрессе кандидата на пост госсекретаря США Майкла Помпео.
"Предстоит [проделать] еще много дипломатической работы, в том числе для поддержки намерения президента встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Эта встреча состоится на фоне приверженности нашего президента делу достижения денуклеаризации [Корейского полуострова] и предотвращения той ситуации, при которой Америка подвергнется риску со стороны северокорейского арсенала ядерного оружия", — заявит он в четверг на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам по утверждению его кандидатуры.
Экс-глава ЦРУ прочитал архивы управления, в которых говорится «о предыдущих переговорах с Северной Кореей и уверен, что США не будут повторять ошибки прошлого». «Президент Трамп не из тех, кто играет в игры за столом переговоров, и я тоже не буду», — пояснил кандидат на пост госсекретаря.
В тексте говорится, что в данный момент «предпринимаются дипломатические усилия по избавлению мира от ядерной Северной Кореи». «Ставки для всех высоки, но я считаю, что они являются самыми высокими для северокорейского режима. Госдепартамент успешно сплотил весь мир с целью оборвать все связи [с КНДР] и наложить [на Пхеньян] санкции, оказавшие серьезное воздействие», — пояснит Помпео.
Экс-директор ЦРУ в своем выступлении также коснется «деморализованного» состояния внешнеполитического ведомства, в котором «так много вакантных должностей».
Ранее Белый дом сообщил, что Трамп во время телефонного разговора с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином подтвердил намерение встретиться с Ким Чен Ыном до конца мая. Как стало известно 8 марта, Ким Чен Ын передал Трампу через южнокорейских представителей устное предложение о проведении встречи, а глава американской администрации его принял.