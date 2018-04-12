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Помпео призвал к более жестким действиям против «несостоявшейся» Сирии
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Помпео призвал к более жестким действиям против «несостоявшейся» Сирии 

РИА Новости 1 час назад
РИА НОВОСТИ. КАНДИДАТ НА ПОСТ ГОССЕКРЕТАРЯ США ПОМПЕО ПРИЗВАЛ К БОЛЕЕ ЖЕСТКИМ ДЕЙСТВИЯМ ПРОТИВ «НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ГОСУДАРСТВА» СИРИИ
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