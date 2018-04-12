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СМИ: минюст США передал Конгрессу данные, ставшие предлогом для проверки штаба Трампа
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СМИ: минюст США передал Конгрессу данные, ставшие предлогом для проверки штаба Трампа 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 12 апреля. /ТАСС/. Министерство юстиции США передало всем членам спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса двухстраничный документ ФБР, который послужил формальным поводом для начала расследования утверждений о сговоре между предвыборным штабом президента Дональда Трампа и российскими властями. Об этом сообщила в среду газета The Hill со ссылкой на свои источники в законодательном органе.
На прошлой неделе председатель спецкомитета Девин Нуньес (республиканец от штата Калифорния) направил письмо на имя первого заместителя министра юстиции Рода Розенстайна и директора ФБР Кристофера Рея с требованием предоставить ему данные сведения. Конгрессмен напомнил, что еще 24 августа 2017 года комитет затребовал у ФБР и минюста расшифровки так называемых электронных коммуникаций, которые позволили начать расследование в отношении кампании Трампа, причем в рамках контрразведывательной деятельности. Однако запрошенные сведения были предоставлены «в очень отредактированной форме». Более того, спецслужбы отказались передать комитету более подробную информацию, несмотря на то, что этот отказ мог повлечь судебное разбирательство.
Ранее комитет по разведке завершил свое расследование, касавшееся предполагаемого сговора команды Трампа с Кремлем и российского вмешательства в выборы. В заключении, проект которого удалось принять благодаря республиканцам, говорилось, что никакой координацией между штабом президента и Кремлем не было. Некоторые члены Республиканской партии при этом настаивают на проверке правомочности действий ФБР, которое в 2016 году вело слежку за кампанией нынешнего главы государства.
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