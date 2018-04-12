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Кандидат на пост госсекретаря заявит о завершении мягкой политики в отношении РФ
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Кандидат на пост госсекретаря заявит о завершении мягкой политики в отношении РФ 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Кандидат на пост госсекретаря США Майкл Помпео расскажет в четверг на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса о том, что мягкая политика США в отношении России «теперь завершилась», сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press, которое имеет в своем распоряжении текст выступления Помпео перед законодателями.
Бывший конгрессмен (от штата Канзас) и экс-глава ЦРУ укажет, что администрация американского лидера Дональда Трампа считает «опасностью для своей страны» Россию, которая ведет себя «агрессивно». При этом Помпео подчеркнет, что дипломатическая работа с Москвой «сложна», но «должна продолжаться».
Помпео намерен пообещать сенаторам, что в случае утверждения своей кандидатуры он немедленно начнет договариваться об «исправлении» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Кандидат на пост главы внешнеполитического ведомства среди прочего собирается указать на необходимость США защищать демократию в остальных странах. «Война — это последнее средство», — подчеркнет Помпео. Он также заявит о намерении провести назначения на дипломатические должности, которые оставались вакантными при его предшественнике.
Ожидается, что на слушаниях, которые начнутся в 09:30 по времени Вашингтона (16:30 мск), будут затронуты следующие темы: Россия, Сирия, Китай, Иран, КНДР и другие.
Обязанности госсекретаря сейчас временно исполняет Джон Салливан. В марте Трамп объявил об отставке с поста шефа американской дипломатии Рекса Тиллерсона, выдвинув вместо него Майкла Помпео, который на тот момент возглавлял ЦРУ. Эту кандидатуру теперь должен утвердить Сенат.
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