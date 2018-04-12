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Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии, сообщили СМИ
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Италия не будет участвовать в боевых действиях в Сирии, сообщили СМИ 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
РИА НОВОСТИ. ПРЕМЬЕР ИТАЛИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО РИМ НЕ БУДЕТ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЯ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ В СИРИИ, НО ПРЕДОСТАВИТ СВОИМ СОЮЗНИКАМ ЛОГИСТИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ — СМИ
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