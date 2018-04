Коми заявил, что Трамп на первой встрече с ним поднимал вопрос о вмешательстве РФ в выборы 

Оно предваряет запланированный на будущий вторник выход в свет мемуаров бывшего руководителя ФБР под заглавием «Высшая лояльность: правда, ложь и лидерство», в котором экс-глава ФБР критически высказывается в адрес Трампа. «Первым делом Трамп попросил подтвердить, что [вмешательство] не оказало влияния на исход выборов, — сказал Коми. — Затем, к моему удивлению, разговор перешел на темы отношений с общественностью: какую позицию в этом вопросе должна занять команда Трампа. Фактически началась работа по составлению заявления для печати».

"Это поразило меня, поскольку разведывательное сообщество должно заниматься вопросами разведки, а Белый дом — отношениями с общественностью и соответствующей трактовкой событий, — продолжал экс-директор ФБР. — Никто, насколько я помню, не спрашивал о том, какие дальнейшие шаги могут предпринять россияне, и как мы могли бы этому воспрепятствовать, как ситуация будет развиваться в будущем".

Подготовка «досье» на Трампа велась с 2015 года по заказу сторонников Республиканской партии США , выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера. Заказ получила Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal . Позднее к работе над досье был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил . По данным газеты The New York Times, когда стало понятно, что Трамп является наиболее вероятным претендентом на выдвижение кандидатом в президенты, республиканцы прекратили финансирование работы Fusion GPS, однако их инициативу сразу же перехватили демократы.