Трамп ответил на слухи о желании уволить Мюллера в декабре

If I wanted to fire Robert Mueller in December, as reported by the Failing New York Times , I would have fired him. Just more Fake News from a biased newspaper!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.

​"Если бы я хотел отправить в отставку Роберта Мюллера в декабре, как об этом писали New York Times, я бы его уволил. Еще больше фейковых новостей от пристрастной газеты!" — написал Трамп в Twitter.

Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп еще в декабре прошлого года хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. Как писала газета, американский лидер «пришел в ярость», узнав, что Мюллер рассылает повестки в суд, чтобы собрать информацию о деловых отношениях Трампа с немецким банком Deutsche Bank , и тем самым «расширил расследование и пересек красную линию».

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.