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Трамп ответил на слухи о желании уволить Мюллера в декабре
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Трамп ответил на слухи о желании уволить Мюллера в декабре 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Русская служба "Голоса Америки"
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что отправил бы в отставку спецпрокурора Роберта Мюллера в декабре, если бы хотел этого.
If I wanted to fire Robert Mueller in December, as reported by the Failing New York Times, I would have fired him. Just more Fake News from a biased newspaper!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 12 апреля 2018 г.
​"Если бы я хотел отправить в отставку Роберта Мюллера в декабре, как об этом писали New York Times, я бы его уволил. Еще больше фейковых новостей от пристрастной газеты!" — написал Трамп в Twitter.
Ранее газета New York Times сообщила, что Трамп еще в декабре прошлого года хотел уволить спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается расследованием приписываемого России вмешательства в американские президентские выборы. Как писала газета, американский лидер «пришел в ярость», узнав, что Мюллер рассылает повестки в суд, чтобы собрать информацию о деловых отношениях Трампа с немецким банком Deutsche Bank, и тем самым «расширил расследование и пересек красную линию».
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу «российского вмешательства» в выборы президента Соединенных Штатов, в том числе путем хакерских атак и действий в социальных сетях. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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