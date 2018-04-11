Украинский политик считает, что в Европе рады сложным отношениям между Россией и Украиной

«Они сегодня в Европе руки потирают из-за того, что у России и Украины на данный момент сложные политические отношения. Потому что и у Украины, и у России есть свои отношения, свои переговорщики со всеми государствами», — цитирует Добкина телеканал NewsOne.

По его словам, в международных отношениях никогда нельзя сжигать мосты.

«Потому что, как правило, чем больше между собой будут ругаться какие-то страны, тем будет легче более экономически развитым государствам извлекать из этого прибыль», — подчеркнул нардеп.