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Украинский политик считает, что в Европе рады сложным отношениям между Россией и Украиной
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Украинский политик считает, что в Европе рады сложным отношениям между Россией и Украиной 

RT на русском 1 час назад
Депутат Верховной Рады Михаил Добкин считает, что сложные отношения Россией и Украиной выгодны странам Запада.
«Они сегодня в Европе руки потирают из-за того, что у России и Украины на данный момент сложные политические отношения. Потому что и у Украины, и у России есть свои отношения, свои переговорщики со всеми государствами», — цитирует Добкина телеканал NewsOne.
По его словам, в международных отношениях никогда нельзя сжигать мосты.
«Потому что, как правило, чем больше между собой будут ругаться какие-то страны, тем будет легче более экономически развитым государствам извлекать из этого прибыль», — подчеркнул нардеп.
Ранее в Раде заявили, что Украина потеряла половину ВВП из-за антироссийских санкций США и ЕС.
RT на русском: последние новости
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