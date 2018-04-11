Reuters: Боливия запросила проведение в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии

В качестве повода для встречи Боливия, которая является непостоянным членом Совбеза, назвала эскалацию риторики вокруг Сирии и угрозу односторонних вооруженных действий в отношении этой страны.