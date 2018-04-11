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Reuters: Боливия запросила проведение в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии
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Reuters: Боливия запросила проведение в четверг заседания СБ ООН о ситуации вокруг Сирии 

ТАСС 45 минут назад
ТАСС, 11 апреля. Боливия запросила проведение в четверг заседания Совета Безопасности ООН для обсуждения ситуации вокруг Сирии. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.
В качестве повода для встречи Боливия, которая является непостоянным членом Совбеза, назвала эскалацию риторики вокруг Сирии и угрозу односторонних вооруженных действий в отношении этой страны.
В понедельник президент США Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с предполагаемым применением боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума близ Дамаска.
ТАСС: последние новости
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