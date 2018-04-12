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Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии
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Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии 

Говорит Москва 17 минут назад
Фото: Русская Весна
Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. В российском Минобороны считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по Сирии.
Накануне в Twitter президент США прокомментировал готовность России сбивать ракеты, выпущенные по арабской республике. Он отметил, что Москве стоит «приготовиться, потому что ракеты прилетят», и они будут «хорошие, новые и умные». Пока Вашингтон не принял решения о ракетной атаке.
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