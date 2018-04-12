Трамп и Эрдоган договорились поддерживать тесный контакт по ситуации в Сирии 

Ранее Запад обвинил Дамаск
в химатаке на сирийский город Дума
. Москва
опровергла информацию о бомбе с хлором, которая якобы была сброшена сирийскими военными. В российском Минобороны
считают этот инцидент провокацией для оправдания удара по Сирии
.
Накануне в Twitter президент США
прокомментировал готовность России
сбивать ракеты, выпущенные по арабской республике. Он отметил, что Москве стоит «приготовиться, потому что ракеты прилетят», и они будут «хорошие, новые и умные». Пока Вашингтон не принял решения о ракетной атаке.