Король Саудовской Аравии раскритиковал решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим

Об этом он заявил в своем приветственном слове на саммите Лиги арабских государств

"Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим", — сказал он.

По его словам, «Восточный Иерусалим является столицей Палестины ».

Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.