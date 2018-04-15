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Король Саудовской Аравии раскритиковал решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим
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Король Саудовской Аравии раскритиковал решение Трампа о переносе посольства в Иерусалим 

Газета.Ru 43 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд подверг критике решение президента США Дональда Трампа о переносе посольства в Израиле в Иерусалим, передает РИА «Новости».
Об этом он заявил в своем приветственном слове на саммите Лиги арабских государств.
"Мы вновь отвергаем решение администрации США о переносе посольства в Иерусалим", — сказал он.
По его словам, «Восточный Иерусалим является столицей Палестины».
Ранее президент Палестины Махмуд Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки».
Обострение конфликта между США и Палестиной произошло после того, как американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля.
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