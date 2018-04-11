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В Госдуме заявили о намерении подать иск против Трампа
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В Госдуме заявили о намерении подать иск против Трампа 

Авторадио 1 час назад
О намерении подать иск в международный суд против Дональда Трампа за преступления против человечества сообщили в Госдуме. Об этом пишет Газета.ру. Поводом стали заявления американского президента о готовности нанести ракетный удар по Сирии. Об этом рассказал зампредседателя комитета по обороне и безопасности Юрий Швыткин. О том, что Соединенные Штаты нанесут ракетный удар по Сирии, Трамп сообщил сегодня в своем твиттере. Так американский лидер хочет наказать власти арабской республики за химическую атаку. Она, якобы, была совершена в сирийском городе Дума 7 апреля. В нашем Минобороны опровергли участие в этом сирийских правительственных войск. Москва настаивает на проведении детального расследования этого инцидента.
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