Решмедилова: Волкер и Сурков будут молчать, пока не встретятся Путин и Трамп

Она отметила, что все покажет встреча Путина и Трампа. А то, что происходит сейчас — это повышение ставок в переговорном процессе, то есть Трамп показывает, как он может. Новые санкции в отношении России — это действенный механизм, так как очевидно, что она несет потери.

Вместе с тем, Штаты, в отличие от Европы, предложили ротацию российских дипломатов, а не полную их высылку. Карты в руках России — это, в первую очередь, Сирия . Следом — КНДР . От Москвы зависит, встретится ли Трамп с Ким Чен Ыном . И в зависимости от того, как у Америки выстроятся отношения с Северной Корей, будет ясно, какие отношения у нее получатся с Китаем

«Вряд ли Америка будет находиться в конфликте одновременно и с Москвой, и с Пекином. Думаю, что с Кремлем Вашингтон договорится, а с КНР продолжит торговые войны. КНДР в этом играет также не последнюю роль», — подметила эксперт.

Что же до Украины , то хотя о ней оба лагеря не забыли, но все же на повестке дня у противников более важные вопросы — упомянутые Сирия, КНДР, Китай.

«Мы не пропадаем с европейской повестки дня. На весну намечены переговорные процессы. Сейчас Меркель-Порошенко, позже Меркель-Макрон-Порошенко. Пока непонятно, поедет ли президент Франции на Петербургский экономический форум. Меркель, скорее, не поедет. То есть, когда соберется «нормандский формат» в полном составе — пока вопрос. Посмотрим, какие будут конфигурации. А Волкер и Сурков будут молчать, пока не встретятся Путин и Трамп», — поделилась мыслями политолог.

Причем возможно также обострение в Донбассе. По мнению Александры Решмедиловой, это случится, когда прояснится ситуация по Сирии, тогда фокус соперников переключится на украинский восток.