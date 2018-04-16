В США узнали о предложении Трампа ударить по российским объектам в Сирии

Два других варианта включали удары по сирийским объектам, которые имеют отношение к химическому оружию, а также атаку по многим целям, в том числе центрам разработки и исследований и пунктам военного командования. Трамп в итоге выбрал «гибридный план».