Ещё
Советник Асада: Сирийские системы ПВО оказалась умнее ракет Трампа
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Советник Асада: Сирийские системы ПВО оказалась умнее ракет Трампа 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Сирийские системы ПВО оказалась умнее, чем ракеты США и их союзников во время недавнего удара по арабской республике. Об этом заявила советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейна Шаабан.
США и их союзники 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет. Незадолго до удара президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирии. Ракеты, по словам хозяина Белого дома, будут «хорошие, новые и „умные“.
»Самый важный факт, который мы должны зафиксировать заключается в том, что ракеты Трампа не умны и не точны — и что сирийские силы ПВО доказали, что они более умны и точны, чем его ракеты", — заявила Шаабан, слова которой цитирует телеканал Press TV.
По словам политика, удары коалиции Запада не запугали и не смогут запугать сирийский народ.
"Вместо того, чтобы идти в укрытия, сирийцы поднялись на крыши домов понаблюдать как сирийские ПВО сбивают десятки ракет Трампа, прежде чем те смогут достичь своих целей", — отметила Бусейна Шаабан.
Российская Газета: последние новости
Минобороны докладывает всю оперативную обстановку президенту РФ Боевики обстреляли южные окраины Дамаска Хаменеи назвал преступниками лидеров США, Франции и Великобритании
Комментарии  Ещё 126 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Россию надвигаются опасные заморозки28
Согласована единая позиция по Сирии232
Россиянин уехал на дачу и пожалел27
Трамп требует оплатить операцию США в Сирии296
Центробанк поменял планы40
Видео
00:45
Согласована единая позиция по Сирии
Ближний Восток В мире
02:58
Макрона поймали на лжи об ударе по Сирии
Европа В мире
00:45
Пока вы спали: Украина научит мир воевать с Россией
Общество
20:06
В Москву возвращаются перелетные птицы
Новости Москвы
01:01
Москвичи пособирают мусор на бегу
Новости Москвы
00:42
Предсказавший дефолт 98-го сделал «мрачный» прогноз
Экономика Личный счет
00:32
Пилоты пассажирского лайнера позабавились в полете
Происшествия
01:00
Дочь ошарашила Лолиту
Шоу-бизнес
02:47
Ельцина увековечат в Москве
Новости Москвы
04:11
В России началась блокировка Telegram
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение