Советник Асада: Сирийские системы ПВО оказалась умнее ракет Трампа

Сирийские системы ПВО оказалась умнее, чем ракеты США и их союзников во время недавнего удара по арабской республике. Об этом заявила советник президента Сирии по политическим и информационным вопросам Бусейна Шаабан

США и их союзники 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии. В Минобороны России отметили, что из 103 крылатых ракет удалось сбить 71. Серьезных разрушений и погибших в результате атаки коалиции нет. Незадолго до удара президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что России следует быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по территории Сирии. Ракеты, по словам хозяина Белого дома, будут «хорошие, новые и „умные“.

»Самый важный факт, который мы должны зафиксировать заключается в том, что ракеты Трампа не умны и не точны — и что сирийские силы ПВО доказали, что они более умны и точны, чем его ракеты", — заявила Шаабан, слова которой цитирует телеканал Press TV.

По словам политика, удары коалиции Запада не запугали и не смогут запугать сирийский народ.

"Вместо того, чтобы идти в укрытия, сирийцы поднялись на крыши домов понаблюдать как сирийские ПВО сбивают десятки ракет Трампа, прежде чем те смогут достичь своих целей", — отметила Бусейна Шаабан.