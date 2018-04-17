Ракетный удар по авиабазе в Сирии нанесли ВВС Израиля 

Ракетный удар по военному аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс нанесен израильскими ВВС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной портал «Аль-Масдар». По его данным, удар произошел около 01:10 по местному времени (совпадает с мск).
Во вторник агентство САНА проинформировало, что средства ПВО сирийской армии отражают ракетный удар, который наносится по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. По данным агентства, сирийским зенитчикам удалось поразить несколько целей.
Соединенные Штаты в настоящее время не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в сирийской провинции Хомс. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон. «Никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет», — проинформировал он. Другой информации на этот счет, как уточнил Пахон, у Пентагона к настоящему времени нет.