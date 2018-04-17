Ракетный удар по авиабазе в Сирии нанесли ВВС Израиля

BFM.RU: последние новости

Кого затронут новые санкции и насколько масштабными они будут?

Эксперт: США могут ударить по 22 целям в Сирии

Эксперт: «После ударов по Сирии Россию ждет не черный, а розовой понедельник»