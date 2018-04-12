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Райан покинет пост спикера Палаты представителей
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Райан покинет пост спикера Палаты представителей 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 12 апреля — «Вести. Экономика». Спикер Палаты представителей США Пол Райан не будет добиваться переизбрания и покинет свой пост в начале 2019 года, что может негативно сказаться на положении республиканской партии и президента перед приближающимися выборами в Конгресс.
Спикер Палаты представителей США Пол Райан EPA-EFE/SHAWN THEW
В то время, когда партия должна сосредоточиться на защите своего большинства в Конгрессе и продвижении повестки Трампа, Райан смутил некоторых республиканцев, которые уже обеспокоены своими перспективами по поводу выборов в ноябре. Один из республиканцев рассказал Reuters, в дальнейшем это приведет к острой борьбе за место следующего спикера, поэтому сохранение большинства будет стоять под вопросом. Повестка Трампа на 2018 год, которая включает строительство приграничной стены с Мексикой и улучшение инфраструктуры, продвинулась лишь незначительно. Уход Райана со своего поста только ухудшит перспективы, сказал Джон Фейри, республиканский лоббист, который работал в качестве представителя бывшего спикера Палаты представителей Денниса Хастерта. По словам Фейри, рельные шансы на то, чтобы что-то было выполнены, слишком низки. Самой крупной политической победой республиканцев после того, как Трамп заняла свой пост почти 15 месяцев назад, стала налоговая реформа, в которой Райан сыграл важную роль, несмотря на иногда напряженные отношения с главой Белого дома. В то же время на вопрос, насколько Трамп и его поведение повлияли на его решение не переизбираться на новый срок, Райан ответил: «Совсем нет». Издание Politico позже процитировало Райана, который в интервью сказал, что у него хорошие отношения с Трампом, но пожелал, чтобы президент меньше писал в соцсети. По его словам, лучше сообщать важную информацию в личном разговоре.
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