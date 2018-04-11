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Заявления США по Сирии — повод для разговора в СБ ООН, заявил Косачев
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Заявления США по Сирии — повод для разговора в СБ ООН, заявил Косачев
РИА Новости
41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
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РИА НОВОСТИ
. ГОТОВНОСТЬ
США
ПРИМЕНИТЬ В
СИРИИ
СИЛУ НА АБСОЛЮТНО ФЕЙКОВОМ ОСНОВАНИИ — ПОВОД ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО РАЗГОВОРА В
СБ ООН
И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ — КОСАЧЕВ
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