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Заявления США по Сирии — повод для разговора в СБ ООН, заявил Косачев
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Заявления США по Сирии — повод для разговора в СБ ООН, заявил Косачев 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Максим Блинов
РИА НОВОСТИ. ГОТОВНОСТЬ США ПРИМЕНИТЬ В СИРИИ СИЛУ НА АБСОЛЮТНО ФЕЙКОВОМ ОСНОВАНИИ — ПОВОД ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО РАЗГОВОРА В СБ ООН И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЛОЩАДКАХ — КОСАЧЕВ
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