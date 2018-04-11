Джабаров назвал заявления Трампа в Twitter о боевых действиях спектаклем 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявления американского президента Дональда Трампа, который написал в Twitter о начале военных действий, похожи на спектакль, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут «хорошие, новые и „умные“.
»На их умные ракеты есть сверхумные российские ракеты", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.
Он подчеркнул, что заявления Трампа похожи на спектакль. «Вы можете себе представить, что главнокомандующий великой державы заявляет в Twitter о начале боевых действий?», — задался вопросом парламентарий.
По его мнению, идет «война нервов». «Но пугать нас не стоит», — заявил Джабаров.
Он также обратил внимание на то, что в риторике Трампа выявляются и более зрелые предложения о необходимости сворачивания гонки вооружений.
"Надеюсь, что встреча президентов России и США состоится и что Трамп проявит себя зрелым политиком", — сказал сенатор.