Джабаров назвал заявления Трампа в Twitter о боевых действиях спектаклем

Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии , которые будут «хорошие, новые и „умные“.

»На их умные ракеты есть сверхумные российские ракеты", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.

Он подчеркнул, что заявления Трампа похожи на спектакль. «Вы можете себе представить, что главнокомандующий великой державы заявляет в Twitter о начале боевых действий?», — задался вопросом парламентарий.

По его мнению, идет «война нервов». «Но пугать нас не стоит», — заявил Джабаров.

Он также обратил внимание на то, что в риторике Трампа выявляются и более зрелые предложения о необходимости сворачивания гонки вооружений.