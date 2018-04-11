Ещё
Джабаров назвал заявления Трампа в Twitter о боевых действиях спектаклем
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Джабаров назвал заявления Трампа в Twitter о боевых действиях спектаклем 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Заявления американского президента Дональда Трампа, который написал в Twitter о начале военных действий, похожи на спектакль, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
Ранее Трамп написал в Twitter, что России стоит быть готовой сбивать ракеты, выпущенные по Сирии, которые будут «хорошие, новые и „умные“.
»На их умные ракеты есть сверхумные российские ракеты", — сказал Джабаров РИА Новости в среду.
Он подчеркнул, что заявления Трампа похожи на спектакль. «Вы можете себе представить, что главнокомандующий великой державы заявляет в Twitter о начале боевых действий?», — задался вопросом парламентарий.
По его мнению, идет «война нервов». «Но пугать нас не стоит», — заявил Джабаров.
Он также обратил внимание на то, что в риторике Трампа выявляются и более зрелые предложения о необходимости сворачивания гонки вооружений.
"Надеюсь, что встреча президентов России и США состоится и что Трамп проявит себя зрелым политиком", — сказал сенатор.
РИА Новости: последние новости
Эксперт прокомментировал призывы Трампа к РФ "готовиться к удару" по Сирии Де Мистура после удара по сирийской базе призвал стороны избегать эскалации Бывший глава ФСБ назвал заявления Трампа об "умных ракетах" выдумкой
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России844
США подняли в воздух самолет «судного дня»293
Захарова сделала Трампу ответное предложение118
Рынок отреагировал на заявление Трампа160
Турчинов назвал историческую ошибку Украины81
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение