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Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии
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Путин обсудил с Роухани ракетный удар по Сирии 

Газета.Ru 15 апреля 2018
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с президентом Ирана Хасаном Роухани ракетный удар США по Сирии. Об этом сообщается на сайте Кремля.
"Лидеры обменялись мнениями о ситуации, сложившейся после ракетного удара США и их союзников по сирийской территории. Констатировано, что эта противоправная акция наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии. Владимир Путин, в частности, подчеркнул, что если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, продолжатся, то это неминуемо приведет к хаосу в международных отношениях", — говорится в сообщении.
Путин и Роухани также обсудили общее положение дел в ближневосточном регионе, включая обстановку в Йемене.
Ранее посол США в России Джон Хантсман передал российскому МИДу письмо, в котором говорится, что Вашингтон начал подготовку новых санкций против России — на этот раз за поддержку сирийских властей.
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