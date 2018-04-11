В США поднялся в воздух самолёт «судного дня» Трампа

Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.

Самолёт «судного дня» представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в воздухе в течение длительного времени.

Ранее Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии . По его словам, направленные на Сирию ракеты будут новыми и «умными».

Позднее американский лидер предложил остановить гонку вооружений.