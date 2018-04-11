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В США поднялся в воздух самолёт «судного дня» Трампа
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В США поднялся в воздух самолёт «судного дня» Трампа 

RT на русском 1 час назад
Boeing E-4B Nightwatch, известный как самолёт «судного дня», президента США Дональда Трампа поднялся в воздух в американском штате Индиана.
Об этом свидетельствуют данные ресурса CivMilAir.
Самолёт «судного дня» представляет собой командный центр, который в случае ядерной войны может находиться в воздухе в течение длительного времени.
Ранее Трамп призвал Россию приготовиться в связи с возможным ударом по Сирии. По его словам, направленные на Сирию ракеты будут новыми и «умными».
Позднее американский лидер предложил остановить гонку вооружений.
RT на русском: последние новости
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