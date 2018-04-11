США подняли в воздух самолет «судного дня» 

Ресурс CivMilAir зафиксировал воздушное судно, когда оно находилось над штатом Индиана.
Самолет E-4B с учетом дозаправки способен находится в воздухе неделю и предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.
В понедельник, 9 апреля, Трамп заявил, что Вашингтон в самое ближайшее время отреагирует на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Позже СМИ сообщили, что Вашингтон обозначил 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ракетных ударов.
Новости Сирии: Мэй отказалась поддержать Трампа в ударе по Сирии