Ещё
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

США подняли в воздух самолет «судного дня» 

Свободная пресса 25 минут назад
Ресурс CivMilAir зафиксировал воздушное судно, когда оно находилось над штатом Индиана.
Самолет E-4B с учетом дозаправки способен находится в воздухе неделю и предназначен для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.
Ранее глава Белого дома Дональд Трамп в своем микроблоге объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.
В понедельник, 9 апреля, Трамп заявил, что Вашингтон в самое ближайшее время отреагирует на сообщения о химической атаке в сирийском городе Дума в Восточной Гуте. Позже СМИ сообщили, что Вашингтон обозначил 22 цели первостепенной важности на территории Сирии для нанесения возможных ракетных ударов.
Новости Сирии: Мэй отказалась поддержать Трампа в ударе по Сирии
Свободная пресса: последние новости
Трамп: приготовься, Россия, ракеты будут прилетать Трамп наводит «Томагавки» на Дамаск и русских В США рассказали, чем будут воевать Россия и США в случае прямого столкновения в Сирии
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России711
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Рынок отреагировал на заявление Трампа129
Захарова сделала Трампу ответное предложение65
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии406
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
01:01
170 памятников отмоют до конца апреля
Новости Москвы
10:07
Завершается строительство Крылатского моста
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение