Коалиция во главе с США и военные РФ контактируют по наземным операциям в Сирии

"Коалиция продолжает проводить работу по предотвращению конфликтов во время воздушных и наземных операций с представителями российских военных по мере того, как мы оказываем поддержку нашим партнерам при нанесении необратимого поражения «Даиш» (арабское название ИГ) в восточной Сирии", — сказали в штабе.

Там уточнили, что речь идет о профессиональных контактах, призванных предотвратить «ненужную эскалацию между поддерживаемыми Россией силами сирийского режима и поддерживаемыми коалицией „Силами демократической Сирии“, а также прошедшими проверку группировками оппозиции».

Иных подробностей в штабе не предоставили.