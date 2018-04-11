Коалиция во главе с США и военные РФ контактируют по наземным операциям в Сирии 

ВАШИНГТОН, 11 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Силы возглавляемой США международной коалиции по борьбе с группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) обмениваются информацией с российскими военными с целью не допустить инцидентов при проведении наземных операций в Сирии. Об этом ТАСС в среду сообщил представитель штаба операции коалиции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость").
"Коалиция продолжает проводить работу по предотвращению конфликтов во время воздушных и наземных операций с представителями российских военных по мере того, как мы оказываем поддержку нашим партнерам при нанесении необратимого поражения «Даиш» (арабское название ИГ) в восточной Сирии", — сказали в штабе.
Там уточнили, что речь идет о профессиональных контактах, призванных предотвратить «ненужную эскалацию между поддерживаемыми Россией силами сирийского режима и поддерживаемыми коалицией „Силами демократической Сирии“, а также прошедшими проверку группировками оппозиции».
Иных подробностей в штабе не предоставили.
Операция «Непоколебимая решимость» осуществляется в Ираке и Сирии группой стран во главе с США с 2014 года.