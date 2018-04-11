Ещё
Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
США подняли в воздух самолет "судного дня"
США подняли в воздух самолет "судного дня"

Часть сирийской боевой авиации перебросили на российскую базу 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В рамках подготовки к удару со стороны США командование сирийской армии перебросило часть боевой авиации на военную базу Хмеймим, сообщили французские СМИ со ссылкой на источники.
Также утверждается, что из ряда командных пунктов сирийской армии были эвакуированы военные, сообщают «Известия».
Между тем, накануне сообщалось, что Вашингтон рассматривает в том числе возможность удара по авиабазе Хмеймим.
В среду специалисты американского аналитического центра Stratfor перечислили сирийские военные базы, по которым США и их союзники могут нанести удары в связи с сообщениями о предполагаемой химической атаке в Восточной Гуте.
Позже президент США Дональд Трамп заявил, что России нужно подготовиться к отражению ударов по Сирии.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Трамп сказал России приготовиться к ракетному удару США В Совфеде прокомментировал возможные удары США по Сирии Описан сценарий возможной войны между Россией и США из-за Сирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России776
США подняли в воздух самолет «судного дня»236
Рынок отреагировал на заявление Трампа145
Захарова сделала Трампу ответное предложение99
Турчинов назвал историческую ошибку Украины71
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев рассказал о пенсии своей бабушки
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение