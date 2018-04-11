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Великобритания отказалась бомбить Сирию без доказательств
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США подняли в воздух самолет "судного дня"

Великобритания отказалась бомбить Сирию без доказательств 

Lenta.ru 11 часов назад
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила президенту США Дональду Трампу, что Лондону необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Сирии, чтобы присоединиться к нанесению ударов по этой стране. Об этом в среду, 11 апреля, сообщает газета Times.
Мэй отказалась от участия в «быстром возмездии», пока инспекторы из Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) готовятся посетить пригород Дамаска, где, по утверждению ряда неправительственных организаций, 6 апреля правительственные войска взорвали начиненную хлором бомбу. Также появилась информация о применении нервно-паралитического газа.
В понедельник 9 апреля Трамп пообещал в течение 48 часов дать ответ США на эту атаку. 10 апреля ВМС США направили в Средиземное море авианосную ударную группу во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» (USS Harry S. Truman). До этого к берегам Сирии приблизился эсминец Donald Cook, оснащенный 60 ракетами «Томагавк».
11 апреля стало известно, что американские военные соединения в ближневосточном регионе приведены в боевую готовность и ждут приказа о начале силовой операции в Сирии в любой момент после приказа президента США.
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