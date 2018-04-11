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Володин: от твитов Трампа мир приходит в ужас
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Володин: от твитов Трампа мир приходит в ужас 

Газета.Ru 27 минут назад
От решений, которые президент США Дональд Трамп обнародует в своем твиттере, весь мир приходит в ужас. Об этом сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Председатель нижней палаты парламента, в частности, обратил внимание на то, как устроена политическая система в США. Он указал, что главу государства там выбирает не народ, а около 500 выборщиков. Кроме того, там существует двухпартийная система.
"И президент [Трамп] в твиттере принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь", — отметил Володин.
Ранее Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии.
После этого он заявил, что России необходима поддержка США.
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