Володин: от твитов Трампа мир приходит в ужас

Председатель нижней палаты парламента, в частности, обратил внимание на то, как устроена политическая система в США. Он указал, что главу государства там выбирает не народ, а около 500 выборщиков. Кроме того, там существует двухпартийная система.

"И президент [Трамп] в твиттере принимает такие решения, от чего весь мир приходит просто в ужас. Это не наш путь", — отметил Володин.

Ранее Трамп с своем твиттере призвал Россию приготовиться к тому, что США нанесут ракетные удары по Сирии

После этого он заявил, что России необходима поддержка США.