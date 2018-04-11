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Сирийская оппозиция заявила, что пойдет в наступление после удара США
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Сирийская оппозиция заявила, что пойдет в наступление после удара США 

РИА Новости 33 минуты назад
РИА НОВОСТИ. СИРИЙСКАЯ ОППОЗИЦИЯ ПОСЛЕ ВОЗМОЖНОГО УДАРА США ПО СИРИИ ПЕРЕЙДЕТ В НАСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА ПОТЕРЯННЫХ РАЙОНОВ И ЗАВОЕВАНИЯ НОВЫХ — КОМАНДИР ССА
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