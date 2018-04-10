Турецкие СМИ сообщили об определении США 22 целей для ударов на территории Сирии

США определили 22 цели на территории Сирии для своих ударов в качестве ответа правительству Сирии на якобы атаку с применением химического оружия, сообщает во вторник турецкое издание Yeni Safak. Среди целей, как отмечает СМИ, две сирийские провинции, где располагаются российские военные — Хомс и Тартус. Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке в районе Думы . При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске , так и в Москве В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в связи с возможной химатакой в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».