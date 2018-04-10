Ещё
Турецкие СМИ сообщили об определении США 22 целей для ударов на территории Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турецкие СМИ сообщили об определении США 22 целей для ударов на территории Сирии 

Rambler News Service 22 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
США определили 22 цели на территории Сирии для своих ударов в качестве ответа правительству Сирии на якобы атаку с применением химического оружия, сообщает во вторник турецкое издание Yeni Safak.
Среди целей, как отмечает СМИ, две сирийские провинции, где располагаются российские военные — Хомс и Тартус.
Ранее в Вашингтоне заявили, что изучают возможность применения силы в ответ на действия сирийского правительства, которое, по мнению запада, применило химическое оружие при бомбардировке в районе Думы. При это данное утверждение уже было опровергнуто как в Дамаске, так и в Москве.
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что примет решение по Сирии в связи с возможной химатакой в сирийской Думе в Восточной Гуте «в течение 24-48 часов».
Rambler News Service: последние новости
Володин: твит Трампа привел в ужас весь мир Захарова ответила Трампу на угрозу удара по Сирии Жириновский назвал Трампа самым недееспособным президентом в мире
 Ещё 13 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп выступил с призывом к России906
США подняли в воздух самолет «судного дня»311
Захарова сделала Трампу ответное предложение139
Рынок отреагировал на заявление Трампа161
Французский истребитель по ошибке сбросил бомбу на завод20
Видео
02:26
США подняли в воздух самолет «судного дня»
Армия Другое
02:36
Пентагон испугался ответных действий РФ в Сирии
США В мире
08:35
Москвичка стала жертвой обменника
Происшествия Криминал
02:05
Медведев придумал способ ответить на санкции США
Политика
00:26
200 человек погибли при падении самолета в Алжире
Происшествия
00:34
Рынок отреагировал на заявление Трампа
Экономика
00:59
Джигурда повторил судьбу «лучших мужиков страны»
Шоу-бизнес
10:21
Концертный зал «Зарядье» украсит узор из шестиугольников
Новости Москвы
05:26
Медведев вспомнил о бабушкиной пенсии
Личный счет
04:22
Дадим родным похоронить жертв катастрофы Ан-148
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение