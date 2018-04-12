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Названы восемь потенциальных целей для удара США по Сирии
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Названы восемь потенциальных целей для удара США по Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
В качестве целей для потенциального удара по Сирии США рассматривают восемь объектов, в том числе два аэродрома, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источник.
Кроме аэродромов, это также один исследовательский центр и фабрика, якобы связанная с производством химоружия, передает «Интерфакс».
Накануне аналитики предположили, что целями США станут сирийские военные базы и места, которые ассоциируются с сирийской химической программой. В частности, назывались авиабазы Думайр, Мардж Рухаил и Меззе.
Между тем, в среду вечером истек 48-часовой срок, который установил Трамп для принятия решения об ударе по Сирии, однако удар пока не нанесен.
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как президент США Дональд Трамп вызвал Россию на «ракетную дуэль», и о том, каким серьезным экзаменом это станет для российских систем ПРО С-400 и «Панцирь-С1».
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