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Жириновский назвал Трампа самым недееспособным президентом в мире
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Жириновский назвал Трампа самым недееспособным президентом в мире 

Rambler News Service 55 минут назад
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выступая в Госдуме, заявил, что президент США Дональд Трамп, который часто пишет в Twitter, является самым недееспособным президентом в мире.
«Вот смотрите на американцев: ничего не получится у Трампа, ничего не получится. Или Конгресс не разрешит, или Сенат. Или Сенат, или Конгресс. И он мучается, в Твиттере сидит. Президент сидит в Твиттере — в кабинете ему нечего делать, кабинета нет, резиденции нет. Вот дома сидит, в Твиттер: ‘’я хочу так, я хочу этак’’. Самый недееспособный президент в мире. Это позор!», — заявил Жириновский.
«Америка — это позор сегодня всего человечества. Нашли полигон — будут стрелять. Сейчас мы здесь сидим, а уже ракеты, может быть, летят, и десятки, сотни сирийцев погибнут», — добавил он.
Ранее Трамп в своем Twitter [пообещал] (https://rns.online/society/Tramp-prizval-Rossiyu-prigotovitsya-k-raketnomu-udaru-SSHa-po-Sirii-2018-04-11/) нанести ракетный удар по Сирии, и призвал Россию приготовиться к этому.
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