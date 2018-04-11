Жириновский назвал Трампа самым недееспособным президентом в мире

«Вот смотрите на американцев: ничего не получится у Трампа, ничего не получится. Или Конгресс не разрешит, или Сенат. Или Сенат, или Конгресс. И он мучается, в Твиттере сидит. Президент сидит в Твиттере — в кабинете ему нечего делать, кабинета нет, резиденции нет. Вот дома сидит, в Твиттер: ‘’я хочу так, я хочу этак’’. Самый недееспособный президент в мире. Это позор!», — заявил Жириновский.

«Америка — это позор сегодня всего человечества. Нашли полигон — будут стрелять. Сейчас мы здесь сидим, а уже ракеты, может быть, летят, и десятки, сотни сирийцев погибнут», — добавил он.