Предупреждающий Россию твит Трампа собрал 22 тысячи комментариев за час 

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Сообщение президента США Дональда Трампа в Twitter, в котором он предупреждает Россию о возможности использования Вашингтоном новых и «умных» вооружений в Сирии, за час собрало около 22 тысяч комментариев.
При этом в комментариях под записью многие пользователи социальной сети раскритиковали высказывание американского лидера.
"Остановись", — написал один из пользователей. Другой участник дискуссии в социальной сети отметил, что ранее Трамп намеревался вывести американские войска из Сирии.
"Трампу нужно вывести (войска) США из Сирии, как он говорил. Химическая атака — это фейковые новости", — написал пользователь под именем «Origanalist».
Другие пользователи Twitter выразили солидарность с позицией американского лидера.
"Победите их, господин президент! Мы все поддерживаем вас", — написала Энн Клеппер.
"Россия скорее нам враг, чем друг, и я чувствую, что вы стали понимать это", — написал Джон Лут.
Ранее Трамп, комментируя в Twitter возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, призвал Россию «приготовиться», потому что США намерены использовать новые и «умные» вооружения.
Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.
При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп в понедельник обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов.
Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил телеканалу «Аль-Манар», что Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, написала на своей странице в Facebook, что «умные ракеты» должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства страны. Она также высказала мнение о том, что удары США по Сирии могут уничтожить все доказательства, касающиеся предполагаемого применения химоружия на сирийской территории.