Предупреждающий Россию твит Трампа собрал 22 тысячи комментариев за час

При этом в комментариях под записью многие пользователи социальной сети раскритиковали высказывание американского лидера.

"Остановись", — написал один из пользователей. Другой участник дискуссии в социальной сети отметил, что ранее Трамп намеревался вывести американские войска из Сирии.

"Трампу нужно вывести (войска) США из Сирии, как он говорил. Химическая атака — это фейковые новости", — написал пользователь под именем «Origanalist».

Другие пользователи Twitter выразили солидарность с позицией американского лидера.

"Победите их, господин президент! Мы все поддерживаем вас", — написала Энн Клеппер.

"Россия скорее нам враг, чем друг, и я чувствую, что вы стали понимать это", — написал Джон Лут.

Ранее Трамп, комментируя в Twitter возможность того, что РФ будет сбивать американские ракеты в Сирии, призвал Россию «приготовиться», потому что США намерены использовать новые и «умные» вооружения.

Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте. Москва опровергла информацию о бомбе с хлором, якобы сброшенной сирийскими военными. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии — выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

При этом в Генштабе ВС РФ еще 13 марта сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия. Российские военные высказывали мнение, что эту провокацию США затем используют как повод для удара по Сирии. Президент США Дональд Трамп в понедельник обещал принять решение о действиях против Сирии в течение 24 или 48 часов.