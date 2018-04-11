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Ответ на санкции США не затронет американских бизнесменов, сообщил источник
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Ответ на санкции США не затронет американских бизнесменов, сообщил источник 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ РОССИИ НА САНКЦИИ США ВРЯД ЛИ ЗАТРОНУТ АМЕРИКАНСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ — ИСТОЧНИК В МИД РФ
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