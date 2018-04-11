LA Times: Пентагон опасается ответных действий России в случае нанесения ударов по Сирии

"Вероятность потенциального столкновения [между РФ и США] возрастет, если президент Трамп примет решение о нанесении массированного удара с применением не только крылатых ракет Tomahawk, запущенных с военных кораблей, как он это сделал в прошлом году после предшествующей химической атаки [в сирийской провинции Идлиб ], но и с применением бомбардировщиков и других военных самолетов", — написало издание со ссылкой на заявления нынешних и бывших представителей американской администрации. Совершенно очевидно, отмечает газета, что «ни Москва , ни Вашингтон не хотят прямого вооруженного конфликта в Сирии», где США держат около 2 тыс. своих военнослужащих, в основном на севере страны. Для предотвращения такового, как указало издание, Москва и Вашингтон используют специально созданную горячую линию между военными двух стран.

Российский военный контингент в Сирии насчитывает, по данным газеты, менее 2 тыс. солдат и офицеров и менее 100 единиц авиационной техники. «Поэтому США и их союзники могли бы нанести удары возмездия по сирийским военным целям с минимальным риском потерь среди россиян, особенно, если США заранее предупредят Москву о таких ударах, заявляют американские представители. Но Трамп, — отмечает газета, — указал на возможность того, что и в отношении России могут быть предприняты некие карательные меры», как страны, разделяющей, по его мнению, ответственность за якобы осуществленную Дамаском химатаку.

К тому же, пишет издание, в Пентагоне опасаются того, что заблаговременное информирование Москвы о планируемых США ударах по сирийским объектам может поставить под угрозу эффективность «воздушного рейда», так как россияне, по мнению газеты, «могут передать разведданные сирийским силам» и тем самым помочь им в борьбе с американской авиацией.