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Вашингтон заявил о готовности бомбить Сирию
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Трамп выступил с призывом к России
Трамп выступил с призывом к России

Вашингтон заявил о готовности бомбить Сирию 

Авторадио 48 минут назад
Фото: Вести Экономика
Соединенные Штаты нанесут ракетный удар по Сирии. Об этом сообщил Дональд Трамп в своем твиттере. При этом американский президент обратился к нашей стране со словами: «Россия обещает сбить все ракеты, выпущенные по Сирии. Приготовься, Россия, потому что они прилетят, славные, новые и «умные!» — написал американский лидер. Ранее Трамп заявил, что власти Сирии ответственны и «заплатят высокую цену» за химическую атаку, которая якобы была совершена в сирийском городе Дума 7 апреля. Об этом пишет портал Рамблер. В нашем Минобороны опровергли информацию о применении химоружия сирийскими правительственными войсками. Москва настаивает на проведении детального расследования этого инцидента.
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