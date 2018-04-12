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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом
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В графике Путина пока нет телефонного разговора с Трампом 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом в графике российского лидера Владимира Путина пока нет, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Пока разговора телефонного с президентом США Трампом в графике у президента нет. Эта тема между Москвой и Вашингтоном не поднималась, не инициировалась никем", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможности проведения телефонного разговора между лидерами РФ и США в связи с ситуацией вокруг Сирии.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>
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